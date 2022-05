Ucraina | Scholz | ' Putin non detterà la pace all' Ucraina'

Advertising

Usa: passaporti russi a ucraini un modo per assoggettarli. Nato, previsto colloquio telefonico tra Erdogan e ...11.05: "Putin non potrà dettare pace a" Putin non potrà "dettare" le condizioni della pace. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olafintervenendo al World Economic Forum di Davos.Il cancelliere tedesco e presidente del G7 Olaf Scholz è "convinto" che il presidente russo Vladimir ... Bersagliato da alcuni alleati e dall'Ucraina per non aver fatto abbastanza per aiutare Kiev, ha ...(Adnkronos) – In gioco in Ucraina non è solo il destino del Paese, ma anche l’ordine mondiale. A dirsene convinto, nel suo intervento al Forum di Davos, è stato il cancelliere tedesco Olaf Scholz: ...