Ucraina | generale Kiev | “Russia al momento in vantaggio a Luhansk”

(Adnkronos) – La Russia "al momento è in vantaggio" sulle forze ucraine nell'offensiva nella regione di Luhansk, "ma stiamo facendo tutto quello che possiamo". Lo ha ammesso in un briefing il generale ucraino Oleksiy Gromov, dello Stato maggiore di Kiev. Lo stesso generale, secondo quanto si legge sul sito del Guardian, ha detto che la Russia sta spostando missili Iskander nella regione bielorussa di Brest, lasciando intendere che Mosca si prepari a nuovi attacchi missilistici contro l'ovest dell'Ucraina. "Il nemico attualmente ha un vantaggio con l'aviazione e l'artiglieria, ma stiamo facendo tutto il possibile. La fornitura di armi moderne da parte dei Paesi partner accelererà la nostra vittoria" ha aggiunto il generale.

