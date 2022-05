Traffico Roma del 26-05-2022 ore 08:30 (Di giovedì 26 maggio 2022) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione si intensifica il Traffico in città a partire dal raccordo Dove Al momento ci sono code in carreggiata esterna tra la Prenestina e la Centrale del Latte Più avanti tra la la Cassia rallentamenti anche interna tra la Casilina all’appia Udine entrata sul tratto Urbano della A24 tre raccordo e la tangenziale e spostiamoci proprio in tangenziale Qui si rallenta verso lo stadio Olimpico tra via Tiburtina e via dei Campi Sportivi e in direzione di San Giovanni tra Lo Scalo di San Lorenzo viale Castrense molto trafficate le consolari in direzione centro I maggiori disagi sull’Aurelia tra via della Maglianella e via Nicola Lombardi a Flaminia 3 raccordo e viale di Tor di Quinto rallentamenti per un incidente in via di Vigna Murata all’altezza di via del Colle di Mezzo la polizia locale segnala poi altri due incidenti ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 26 maggio 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione si intensifica ilin città a partire dal raccordo Dove Al momento ci sono code in carreggiata esterna tra la Prenestina e la Centrale del Latte Più avanti tra la la Cassia rallentamenti anche interna tra la Casilina all’appia Udine entrata sul tratto Urbano della A24 tre raccordo e la tangenziale e spostiamoci proprio in tangenziale Qui si rallenta verso lo stadio Olimpico tra via Tiburtina e via dei Campi Sportivi e in direzione di San Giovanni tra Lo Scalo di San Lorenzo viale Castrense molto trafficate le consolari in direzione centro I maggiori disagi sull’Aurelia tra via della Maglianella e via Nicola Lombardi a Flaminia 3 raccordo e viale di Tor di Quinto rallentamenti per un incidente in via di Vigna Murata all’altezza di via del Colle di Mezzo la polizia locale segnala poi altri due incidenti ...

