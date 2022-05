Strage Texas, la madre del killer: “Non era un mostro” (Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – “Non era un mostro, ma poteva essere aggressivo”. Così Adriana Reyes definisce il figlio, il 18enne Salvador Rolando Ramos, autore della Strage di Uvalde, nella quale ha ucciso 19 bambini e due maestre. Alla televisione Abc ha detto: “A volte avvertivo una sensazione di disagio, del tipo ‘cosa stai facendo?’ Poteva essere aggressivo… Se si arrabbiava davvero. Tutti abbiamo rabbia, ma alcune persone ne hanno più di altre”. La donna ha poi ammesso di non sapere che il figlio avesse comprato delle armi e, poi in un riferimento alle vittime, ha detto: “Quei bambini…non ho parole. Non so cosa dire di quei poveri bambini”. Domenica prossima il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la moglie Jill saranno a Uvalde in Texas per esprimere le proprie condoglianze alla “comunità che ha perso 21 vite nell’orribile sparatoria ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – “Non era un, ma poteva essere aggressivo”. Così Adriana Reyes definisce il figlio, il 18enne Salvador Rolando Ramos, autore delladi Uvalde, nella quale ha ucciso 19 bambini e due maestre. Alla televisione Abc ha detto: “A volte avvertivo una sensazione di disagio, del tipo ‘cosa stai facendo?’ Poteva essere aggressivo… Se si arrabbiava davvero. Tutti abbiamo rabbia, ma alcune persone ne hanno più di altre”. La donna ha poi ammesso di non sapere che il figlio avesse comprato delle armi e, poi in un riferimento alle vittime, ha detto: “Quei bambini…non ho parole. Non so cosa dire di quei poveri bambini”. Domenica prossima il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la moglie Jill saranno a Uvalde inper esprimere le proprie condoglianze alla “comunità che ha perso 21 vite nell’orribile sparatoria ...

