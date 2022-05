(Di giovedì 26 maggio 2022) Nell'ultimo anno e mezzo, prima del Roland Garros, Léoliaaveva guadagnato appena 16.500 euro. La 26enne, al debutto in uno Slam, è arrivata al terzo turno: se anche non dovesse procedere ...

Advertising

Tiscali

Eppure, classe 1995, della stessa generazione di Keys, Svitolina, Gavrilova, Putintseva, Robson, Kontaveit, a 12 anni aveva già un contratto di dieci anni con la Nike e un coach a tempo ....... Tutto facile per Rybakina e Kasatkina , mentre Pegula - che può approfittare di un tabellone favorevole - si complica la vita contro Kalinina ma riesce a spuntarla al terzo set. A... Sorpresa Jeanjean, la vita può cambiare a 26 anni Nell'ultimo anno e mezzo, prima del Roland Garros, Léolia Jeanjean aveva guadagnato appena 16.500 euro. La 26enne, al debutto in uno Slam, è ...Tennis | Featured, Roland Garros | Nel giorno della centesima vittoria in carriera a livello WTA, Iga Swiatek coglie la trentesima consecutiva e torna al terzo turno del Roland Garros. La ...