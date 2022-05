Ragusa: c’è più vita qui dentro che fuori (Di giovedì 26 maggio 2022) Ragusa – Un primo incontro formativo organizzato al liceo scientifico “E. Fermi” di Ragusa come tema: l’Hospice: una realtà da conoscere per essere capita.La serie di incontri su quelli che sono i concetti di cura e salute – che da sempre hanno accompagnato il genere umano nel suo progredire -, il prendersi cura dell’altro, attenzionando quelli che sono i bisogni fisici e psicologici sono gli argomenti che verranno trattati nei vari incontri.La professoressa Rosanna Leggio promotrice del percorso formativo rivolto agli studenti della V B -, ha coinvolto Antonella Battaglia, direttrice dell’UO. S. Hospice – e la psicologa Stefania Antoci dell’ospedale “Maria Paternò Arezzo di Ragusa. Il personale dell’Hospice, nel corso del primo incontro, ha esposto – con linguaggio semplice – le funzionalità della struttura sanitaria e gli ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 26 maggio 2022)– Un primo incontro formativo organizzato al liceo scientifico “E. Fermi” dicome tema: l’Hospice: una realtà da conoscere per essere capita.La serie di incontri su quelli che sono i concetti di cura e salute – che da sempre hanno accompagnato il genere umano nel suo progredire -, il prendersi cura dell’altro, attenzionando quelli che sono i bisogni fisici e psicologici sono gli argomenti che verranno trattati nei vari incontri.La professoressa Rosanna Leggio promotrice del percorso formativo rivolto agli studenti della V B -, ha coinvolto Antonella Battaglia, direttrice dell’UO. S. Hospice – e la psicologa Stefania Antoci dell’ospedale “Maria Paternò Arezzo di. Il personale dell’Hospice, nel corso del primo incontro, ha esposto – con linguaggio semplice – le funzionalità della struttura sanitaria e gli ...

