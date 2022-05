Perdita udito | vertigini e acufeni spia malattie neurodegenerative

(Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – “Non sottovalutaredell’. E’ necessario tenere sotto controllo l’orecchio, perché può dirci che qualcosa non va. C’è infatti una connessione tra disturbi uditivi e”. Lo afferma Arianna Di Stadio, docente di otorinolarngoiatria all’università di Catania e ricercatore onorario presso il Laboratorio di neuroinfiammazione dell’Ucl Queen Square Neurology di Londra, che presenta uno dei suoi studi sul tema al Congresso nazionale della Società italiana di otorinolaringoiatria e chirurghia cervico facciale (Sio), in corso a Roma dal 25 al 28 maggio. “Ladell’transitoria, così come l’acufene (fischio nell’orecchio) e le– spiega – possono ...

