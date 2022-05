“Non fate assolutamente nulla”. Adesso Zelensky ci accusa (Di giovedì 26 maggio 2022) L’Ucraina non è poi così contenta dell’Occidente. Certo ci sono gli applausi al parlamento europeo. Certo nessuno dimentica le sanzioni, le prime armi inviate, il sostegno ricevuto. Ma Zelensky e il suo entourage da qualche giorno stanno manifestando una certa irritazione per come si stanno mettendo le cose in guerra. Il governo dell’ex comico è riuscito nell’impresa di evitare la caduta di Kiev. Ha costretto Putin a ridurre le mire espansionistiche. Ha riconquistato alcune pezzetti di territorio a Nord-Est. Ed è pure riuscito a compattare l’Occidente e la Nato sulle ragioni del popolo aggredito. Ma non è pienamente soddisfatto. Non ha ottenuto la No Fly Zone tanto richiesta a inizio conflitto. Non ha ottenuto il bando al petrolio russo e tantomeno al gas. Le sanzioni ci sono, ma non hanno fatto collassare l’economia di Mosca. La firma della richiesta di ingresso in ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 26 maggio 2022) L’Ucraina non è poi così contenta dell’Occidente. Certo ci sono gli applausi al parlamento europeo. Certo nessuno dimentica le sanzioni, le prime armi inviate, il sostegno ricevuto. Mae il suo entourage da qualche giorno stanno manifestando una certa irritazione per come si stanno mettendo le cose in guerra. Il governo dell’ex comico è riuscito nell’impresa di evitare la caduta di Kiev. Ha costretto Putin a ridurre le mire espansionistiche. Ha riconquistato alcune pezzetti di territorio a Nord-Est. Ed è pure riuscito a compattare l’Occidente e la Nato sulle ragioni del popolo aggredito. Ma non è pienamente soddisfatto. Non ha ottenuto la No Fly Zone tanto richiesta a inizio conflitto. Non ha ottenuto il bando al petrolio russo e tantomeno al gas. Le sanzioni ci sono, ma non hanno fatto collassare l’economia di Mosca. La firma della richiesta di ingresso in ...

Advertising

GiovaQuez : Comunque se mandiamo armi non va bene, se si fanno telefonate a Putin è troppo poco, se si inviano proposte di pace… - borghi_claudio : E sabato a Lucca come fate a non esserci? - MediasetTgcom24 : Elon Musk e la profezia (nefasta) sull'Italia: 'Se non fate figli vi estinguerete' #musk #italiana #elonmusk… - VogliaDiCulo : RT @VittoVilla02: ho bevuto e perso la testa... non dovrei postare una cosa del genere ?????? godetevela... direttamente dal bagno del 18esimo… - B_l_u_e__d : Riassunto veloce la Roma se perdeva con il feyenord eh ma come fate a non vincere, la Roma vince,non avete vinto un cazzo, fate pace grazie -