MotoGP GP Mugello 2022 | Quartararo | “Fiducioso | mi spingerò al limite”

"Il Mugello non è un circuito così complicato per noi, però se dovessimo partire in una posizione arretrata, le cose potrebbero mettersi male. I prossimi due weekend saranno importanti per noi. Mi sento comunque Fiducioso, mi spingerò al limite". Queste le parole di Fabio Quartararo, pilota della Yamaha, durante la conferenza stampa del Gran Premio d'Italia di MotoGP. "Molti costruttori hanno fatto dei miglioramenti – conclude il campione del mondo in carica – però i settori 2 e 3 sono i nostri punti forti".

