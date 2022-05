Milan | Pepe | “Complimenti | nessuno ci avrebbe scommesso un euro”

(Di giovedì 26 maggio 2022), che ha vinto lo Scudetto in bianconero, ha parlato del trionfo ottenuto dalin questa stagione. Ecco le sue parole.

Advertising

zazoomblog : Pepe: ‘Nessuno ci avrebbe scommesso un euro complimenti al Milan’ - #Pepe: #‘Nessuno #avrebbe #scommesso - Grandebuio00 : @Dottor_Strowman Quello che conta è il valore a bilancio. Es.Mikhitarian a bilancio costerà circa 6-7m l'anno,tonal… - Milannews24_com : #Pepe: «Complimenti al #Milan di #Pioli, ad inizio stagione…» - gilnar76 : Pepe: «Complimenti al #Milan di Pioli, ad inizio stagione…» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : #Pepe: «Complimenti al #Milan di #Pioli, ad inizio stagione…» -

Complimenti a Pioli e al'. Così Simonea Sportmediaset.Reina 5 Ha iniziato la stagione titolare vincendo anche il derby d'andata ma poi ha ... come quello in cui ha regalato la palla vittoria e forse lo scudetto al. tefan Radu 6 Un'icona, il 3 ...Le parole dell'ex bianconero Simone Pepe a Sportmediast: "Mi piace dare i meriti al Milan anche se l'Inter ha avuto qualche passo falso ma nessuno ...Pepe Reina, ex Milan, annuncia il suo addio alla fine della prossima stagione: le parole del portiere spagnolo della Lazio Intervistato da Diario de Mallorca, Pepe Reina ha parlato della stagione appe ...