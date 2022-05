**M5S: 'scouting' Giarrusso tra Camera e Senato, ex iena tallona eletti grillini** (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - tallona gli eletti tra Camera e Senato, offrendo caffè e uno scambio di chiacchiere per sondare malumori che nel M5S non mancano mai. E magari cavalcarli. Dino Giarrusso, l'ex iena fresca di addio ai pentastellati, dopo l'annuncio di ieri in diretta tv è rimasto a Roma -essendo europarlamentare fa base a Bruxelles - impegnato nello 'scouting' di deputati e Senatori. Grillini delusi o già fuoriusciti dal Movimento. Già ieri, a stretto giro dall'apparizione in tv, era arrivato nei pressi della Camera, dove nel primo pomeriggio è giunto anche il leader M5S Giuseppe Conte per intervenire a un convegno su Energia e caro bollette. I due si sono 'sfiorati' ma non si sono visti. Oggi Giarrusso ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) -glitra, offrendo caffè e uno scambio di chiacchiere per sondare malumori che nel M5S non mancano mai. E magari cavalcarli. Dino, l'exfresca di addio ai pentastellati, dopo l'annuncio di ieri in diretta tv è rimasto a Roma -essendo europarlamentare fa base a Bruxelles - impegnato nello '' di deputati eri. Grillini delusi o già fuoriusciti dal Movimento. Già ieri, a stretto giro dall'apparizione in tv, era arrivato nei pressi della, dove nel primo pomeriggio è giunto anche il leader M5S Giuseppe Conte per intervenire a un convegno su Energia e caro bollette. I due si sono 'sfiorati' ma non si sono visti. Oggiha ...

