Lukaku vuole tornare a Milano: summit con i rappresentanti dell’Inter (Di giovedì 26 maggio 2022) Romelu Lukaku vuole tornare all’Inter e per questo motivo ha chiesto un incontro tra i suoi rappresentanti e quelli nerazzurri Non soltanto Dybala come grande obbiettivo per l’Inter, ma anche un incredibile ritorno. Secondo quanto riportato da Libero, Romelu Lukaku vuole tornare in nerazzurro. Nei prossimi giorni, su richiesta del belga, si incontreranno i rappresentati del giocatore e della società per studiare un modo di risolvere la vicenda. Molto difficile, visti i 115 milioni spesi dal Chelsea l’estate scorsa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 26 maggio 2022) Romeluall’Inter e per questo motivo ha chiesto un incontro tra i suoie quelli nerazzurri Non soltanto Dybala come grande obbiettivo per l’Inter, ma anche un incredibile ritorno. Secondo quanto riportato da Libero, Romeluin nerazzurro. Nei prossimi giorni, su richiesta del belga, si incontreranno i rappresentati del giocatore e della società per studiare un modo di risolvere la vicenda. Molto difficile, visti i 115 milioni spesi dal Chelsea l’estate scorsa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

capuanogio : L'infortunio di #Ibrahimovic cambia le strategie in attacco del #Milan. Può arrivare un'altra punta last minute e c… - TuttoMercatoWeb : TMW - Inter, Lukaku vuole tornare in Italia: ieri la dirigenza ha incontrato Pastorello - rosgen79 : @musagete10 il Chelsea per quelli lì farà beneficienza solo perché lukaku vuole tornare all'Inter - CalcioNews24 : Lukaku vuole tornare a Milano: summit con i rappresentanti dell’Inter - Fra140492 : RT @InterHubOff: ???? L’#Inter ha offerto a #Dybala 3 anni+1 a 7mln: palla a lui. ???? Previsto incontro tra rappresentante di #Lukaku e dirig… -