Intitolare una via di Modica all’on. Peppe Drago (Di giovedì 26 maggio 2022) Modica – Una via di Modica da Intitolare all’onorevole Peppe Drago, importante politico del Ragusano, morto il 21 settembre del 2016. A lanciare la proposta all’Amministrazione è il consigliere comunale Alessio Ruffino. Il consigliere nella sua proposta chiede al prefetto di Ragusa e all’Amministrazione comunale di Modica e in particolare al vice sindaco e al presidente del Consilio comunale di superare anche i tempi d’attesa previsti normalmente dalla norma considerato che da più parti si fa pressante questa richiesta. Il consigliere comunale Alessio Ruffino ricorda nella sua proposta che il 21 settembre 2016 è venuto a mancare l’on. Giuseppe Drago, per tutti Peppe. “Qualsiasi cittadino Modicano se non lo ha ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 26 maggio 2022)– Una via didaorevole, importante politico del Ragusano, morto il 21 settembre del 2016. A lanciare la proposta all’Amministrazione è il consigliere comunale Alessio Ruffino. Il consigliere nella sua proposta chiede al prefetto di Ragusa e all’Amministrazione comunale die in particolare al vice sindaco e al presidente del Consilio comunale di superare anche i tempi d’attesa previsti normalmente dalla norma considerato che da più parti si fa pressante questa richiesta. Il consigliere comunale Alessio Ruffino ricorda nella sua proposta che il 21 settembre 2016 è venuto a mancare l’on. Giuseppe, per tutti. “Qualsiasi cittadinono se non lo ha ...

