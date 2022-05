Guerra Ucraina: i russi avanzano nell'est. Zelensky: 'Non cederemo territori in cambio di pace' (Di giovedì 26 maggio 2022) Le forze inviate dal Cremlino hanno ormai il controllo del 95% del territorio della regione di Lugansk mentre continuano pesanti bombardamenti sulla città di Severodoniesk, pesantemente assediata come ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 26 maggio 2022) Le forze inviate dal Cremlino hanno ormai il controllo del 95% delo della regione di Lugansk mentre continuano pesanti bombardamenti sulla città di Severodoniesk, pesantemente assediata come ...

Advertising

rulajebreal : Quando un famigerato criminale di guerra diventa pacifista. Henry Kissinger ha sostenuto la dittatura di #pinochet… - caritas_milano : Nel mondo 276milioni di persone soffrono di fame acuta. Altri 47milioni si stanno aggiungendo a causa della #guerra… - AngeloCiocca : Soros: «L'invasione in Ucraina potrebbe far partire la Terza guerra mondiale». Ma c'era bisogno che lo dicesse Soro… - Karl13468926 : RT @OrtigiaP: La Russia avanza inesorabile nonostante le elucubrazioni dei nostri media che la danno perdente e in ritirata. Ma la Russia n… - FrancoPen62 : @GiovaQuez Spiegatele che è stato Putin ad invadere l'Ucraina e che i suoi scagnozzi, un giorno sì e l'altro pure,… -