Futuro Meret | può restare al Napoli in un caso | ma spunta anche un ostacolo

La questione portieri sta infiammando questi giorni di mercato in casa Napoli. Con Ospina che sembra sempre più lontano dalla causa azzurra, i partenopei devono fare le proprie valutazioni su Alex Meret. Alex Meret Napoli (Getty Images) Il portiere friulano vorrebbe restare a Napoli, ma invoca garanzie. Il numero uno del Napoli vuole essere il titolare della prossima stagione e la possibile partenza di Ospina aprirebbe la strada della titolarità. Il club azzurro, però, non ha ancora scelto se affidare i pali della propria porta al classe '97. Nel caso dovesse essere confermato, arriverà anche la proposta di rinnovo, altrimenti le strade si separeranno già nella prossima sessione di mercato.

