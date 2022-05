De Mita | Bassolino | “Tra noi confronto con rispetto e stima”

(Di giovedì 26 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Grande dispiacere e tristezza per la scomparsa di Ciriaco De. È stato un protagonista di primo piano nella vita del paese, un leader animato da forte passione politica, un uomo legatissimo alla sua terra tanto da essere fino alle sue ultime ore di vita sindaco di Nusco. Ci siamo sempre confrontati con grandee reciprocae simpatia: un abbraccio ai familiari”. Così su Facebook Antonio, già sindaco di Napoli e presidente della Regione Campania, ricorda lo scomparso leader politico. Un messaggio commosso arriva anche da Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania: “Addio a Ciriaco De. Un protagonista della storia repubblicana. In Campania esperienze comuni e dialettica, sempre ...

Advertising

a_bassolino : Grande dispiacere e tristezza per la scomparsa di Ciriaco De Mita. È stato un protagonista di primo piano nella vit… -

'Grande dispiacere e tristezza per la scomparsa di Ciriaco De. È stato un protagonista di primo piano nella vita del Paese, un leader animato da forte ... in un post sui social, Antonio, ...... lunghe sono state le stagioni della collaborazione alla Regione Campania con Antonio. ... "Abbiamo parlato della situazione politica, ma internazionale", aveva poi detto De, cattolico ...(askanews) - "Grande dispiacere e tristezza per la scomparsa di Ciriaco De Mita. È stato un protagonista di primo ... Così, in un post sui social, Antonio Bassolino, ex sindaco di Napoli, ex ...Modernità e conservatorismo. Snobismo intellettuale e radicamento popolare. "Vengo dal secolo scorso. Grazie per avermi scelto" annunciò Ciriaco De Mita con quel suo sorriso appena accennato dal palco ...