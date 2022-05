De Laurentiis ufficializza il riscatto di Anguissa | «Caro Frank | che piacere averti ancora con noi»

(Di giovedì 26 maggio 2022) Il Napoli aveva deciso da tempo di riscattare. Lo stesso De, nella conferenza di presentazione del ritiro di Dimaro, aveva precisato che il centrocampista camerunese avrebbe fatto parte del gruppo a disposizione di Spalletti nella prossima stagione. Ora non ci sono più dubbi, visto che è arrivato pure il consueto tweet presidenziale. «, checon noi», scrive De. E sarà certamente unper Spalletti, che ha voluto fortemente la conferma del centrocampista ex Fulham. Contemporaneamente arriva la nota sul sito ufficiale: «Il Presidente Aurelio Deè lieto di comunicare che la SSC Napoli ha riscattato dal Fulham le prestazioni sportive di ...

Il Napoli ufficializza il riscatto di Frank Anguissa dal Fulham, arriva il tweet del presidente Aurelio De Laurentiis. Il calciomercato non è ancora ufficialmente cominciato ma la società azzurra ha ...