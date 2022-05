Cara Roma, ti scrivo. E non per sminuire la gioia di Tirana, ma anzi per darle un senso (Di giovedì 26 maggio 2022) Cara Roma, ti scrivo adesso che hai vinto la Conference League: è stata una grande festa a Tirana e nella Capitale dopo questo bellissimo successo, per giunta così prestigioso perché ottenuto contro un’avversaria molto blasonata come il glorioso Feyenoord di Rotterdam. Una gioia più che comprensibile per il tuo popolo giallorosso, un popolo eccezionale per passione e calore che era a secco di trofei da ben 14 anni, e cioè da quando nel 2008 non avevi vinto la Coppa Italia e la Supercoppa italiana nell’ultima stagione in cui eri riuscita a mettere nuovi titoli in bacheca. La tua vittoria di ieri sera, Cara Roma, è un grande risultato soprattutto perché è arrivata in un momento tra i più difficili della tua storia, con una squadra in fase di ricostruzione che si è ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 26 maggio 2022), tiadesso che hai vinto la Conference League: è stata una grande festa ae nella Capitale dopo questo bellissimo successo, per giunta così prestigioso perché ottenuto contro un’avversaria molto blasonata come il glorioso Feyenoord di Rotterdam. Unapiù che comprensibile per il tuo popolo giallorosso, un popolo eccezionale per passione e calore che era a secco di trofei da ben 14 anni, e cioè da quando nel 2008 non avevi vinto la Coppa Italia e la Supercoppa italiana nell’ultima stagione in cui eri riuscita a mettere nuovi titoli in bacheca. La tua vittoria di ieri sera,, è un grande risultato soprattutto perché è arrivata in un momento tra i più difficili della tua storia, con una squadra in fase di ricostruzione che si è ...

Advertising

CorradoCafarot1 : @GiorgiaMeloni @OfficialASRoma Cara Giorgia Il 26 Maggio è una data tragica per i tifosi della Roma Il 26 Maggio 20… - cristianovilla9 : RT @St4tlerWaldorf: Leggo una marea di post dove ci si chiede cosa avranno mai da festeggiare i tifosi della #Roma per la vittoria di una c… - florio_emanuele : @GiorgiaMeloni @OfficialASRoma Cara Giorgia hai ragione....nn sn romanista ma vedere la gioia nei giocatori e lo st… - St4tlerWaldorf : Leggo una marea di post dove ci si chiede cosa avranno mai da festeggiare i tifosi della #Roma per la vittoria di u… - ilbanale : Cara @OfficialASRoma , nel rispetto dei vostri impegni, anche se si sostiene che a Roma non si lavora non è così, i… -