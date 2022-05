Calcio: Barça, Laporta 'Ritorni Neymar e Messi? Solo a parametro zero' (Di giovedì 26 maggio 2022) "Lewandowski? Ci piace ma ha un contratto, ci stiamo lavorando" BARCELLONA (SPAGNA) - Joan Laporta non vuole illudere i tifosi. Da giorni si susseguono delle voci su due possibili e clamorosi Ritorni, ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 26 maggio 2022) "Lewandowski? Ci piace ma ha un contratto, ci stiamo lavorando" BARCELLONA (SPAGNA) - Joannon vuole illudere i tifosi. Da giorni si susseguono delle voci su due possibili e clamorosi, ...

Advertising

LucaBen80 : Spesso si è parlato del dualismo tra Guardiola e Mourinho, sicuramente per gli esteti del calcio, sarà meglio il pr… - anuskatriches : @AntonelloAng @cislenko @juventusfc Lippi nelle due coppe campioni perse non aveva alibi, come non li aveva trap co… - groucho_wa : @Shadowalkerr10 @FilardiGiacomo @Silvia_Mio86 @juventusfc @giacomo1994_ @OfficialASRoma @europacnfleague Proprio pa… - YvanGoSlow24 : @DanielsH796 @amoflorenzi Guardiola ha rivoluzionato il calcio come stile, Mourinho come modo di approcciarsi. Otti… - alb_can : @naplusultra @caputo_elle @sscnapoli @OfficialASRoma @europacnfleague Il calcio non è matematica, ma come ragioni??… -