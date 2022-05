Asensio: «Al Real concorrenza inevitabile. Pronto a combattere» (Di giovedì 26 maggio 2022) . Le parole del trequartista del Real Madrid Marco Asensio ha commentato così il mancato approdo di Mbappé al Real Madrid, parlando indirettamente anche del suo futuro. Le dichiarazioni a Marca: «Ha valutato bene i pro e i contro e ha pensato che rinnovare fosse la soluzione migliore. Dobbiamo rispettare la sua decisione. Il mio contratto? Non ho parlato con il club. C’è sempre stata concorrenza e non parliamo della stessa posizione. Ma in questo club la competizione è inevitabile. Sono Pronto a combattere chiunque». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 26 maggio 2022) . Le parole del trequartista delMadrid Marcoha commentato così il mancato approdo di Mbappé alMadrid, parlando indirettamente anche del suo futuro. Le dichiarazioni a Marca: «Ha valutato bene i pro e i contro e ha pensato che rinnovare fosse la soluzione migliore. Dobbiamo rispettare la sua decisione. Il mio contratto? Non ho parlato con il club. C’è sempre statae non parliamo della stessa posizione. Ma in questo club la competizione è. Sonochiunque». L'articolo proviene da Calcio News 24.

