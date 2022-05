Abito realizzato dalle alunne del Gagliardi in mostra a Ragusa (Di giovedì 26 maggio 2022) Un Abito realizzato dalle alunne dell’I.I.S. G. B Vico – Umberto I R. Gagliardi in mostra al Castello di Donnafugata di Ragusa. Venerdì 27 maggio, alle 17.30, presso il Castello di Donnafugata, nell’ambito del progetto “Archivi della moda tra Costume e Società”, svolto nel corso dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, verrà presentato e messo in mostra l’Abito realizzato dalle alunne dell’indirizzo Sistema Moda dell’I.I.S. G. B Vico – Umberto I R. Gagliardi. L’iniziativa patrocinata dal Comune di Ragusa rientra nelle attività proposte del Mu.De.Co. – Donnafugata. Dieta Dukan rapida per dimagrire in 7 giorni: menù Sandalo di 1700 anni fa ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 26 maggio 2022) Undell’I.I.S. G. B Vico – Umberto I R.inal Castello di Donnafugata di. Venerdì 27 maggio, alle 17.30, presso il Castello di Donnafugata, nell’ambito del progetto “Archivi della moda tra Costume e Società”, svolto nel corso dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, verrà presentato e messo inl’dell’indirizzo Sistema Moda dell’I.I.S. G. B Vico – Umberto I R.. L’iniziativa patrocinata dal Comune dirientra nelle attività proposte del Mu.De.Co. – Donnafugata. Dieta Dukan rapida per dimagrire in 7 giorni: menù Sandalo di 1700 anni fa ...

