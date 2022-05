Ucraina ultime notizie. Lagarde (Bce): Ue acquisti in comune l’energia. Russia rimborserà il suo debito estero in rubli (Di mercoledì 25 maggio 2022) Per l'Intelligence di Kiev “i russi hanno il pieno controllo del mar d'Azov”, mentre l'ambasciatore di Lugansk in Russia, Miroshnik dice che l’esercito russo, “ha sfondato la difesa delle forze armate ucraine sullo Svetlodar Bulg”. Il ministro degli Esteri Di Maio spiega che sinora sono entrati in Italia 40mila minori ucraini su 120mila arrivi. La Commissione Ue propone che la violazione di sanzioni restrittive sia un euro-crimine catalogato come “reato grave”. In arrivo pacchetto di misure Ue che semplificheranno “le indagini, il perseguimento e la punizione delle violazioni delle misure restrittive” contro gli oligarchi russi in tutti gli Stati membri Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 25 maggio 2022) Per l'Intelligence di Kiev “i russi hanno il pieno controllo del mar d'Azov”, mentre l'ambasciatore di Lugansk in, Miroshnik dice che l’esercito russo, “ha sfondato la difesa delle forze armate ucraine sullo Svetlodar Bulg”. Il ministro degli Esteri Di Maio spiega che sinora sono entrati in Italia 40mila minori ucraini su 120mila arrivi. La Commissione Ue propone che la violazione di sanzioni restrittive sia un euro-crimine catalogato come “reato grave”. In arrivo pacchetto di misure Ue che semplificheranno “le indagini, il perseguimento e la punizione delle violazioni delle misure restrittive” contro gli oligarchi russi in tutti gli Stati membri

