(Di mercoledì 25 maggio 2022) Mykhailo, negoziatore e consigliere della presidenza Zelensky, ha dichiarato che per l'saràstilare unche comprendacon Mosca, perchè la ...

18.35,nessuna cessione di territori né nuova intesa Minsk Mikhail, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha affermato che accettare di cedere i territori e di ...E' quanto scrive su Telegram il negoziatore e consigliere della presidenza, rilanciato da Kyiv Independent.mette in guardia dal ripetere gli accordi di Minsk, siglati dopo la ... Ucraina, Podolyak: “Impossibile un accordo su concessioni territoriali con la Russia” Il negoziatore ha messo in guardia dal ripetere gli accordi di Minsk, siglati dopo la nascita delle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Luhansk nel 2014.Quindi, la fornitura di armi pesanti all'Ucraina, lanciarazzi multipli, tank, armi antinave e altre armi, è il miglior investimento per mantenere la stabilità nel mondo ed evitare molte crisi gravi ch ...