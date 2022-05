Texas, Di Maio scrive su twitter: 'Notizia che ci lascia inorriditi e sconvolti' (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio, ha pubblicato sul proprio profilo twitter un commento sulla strage compiuta in una scuola del Texas. 'La Notizia del barbaro massacro di 19 bambini di ... Leggi su globalist (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il ministro degli Esteri italiano, Luigi Di, ha pubblicato sul proprio profiloun commento sulla strage compiuta in una scuola del. 'Ladel barbaro massacro di 19 bambini di ...

pirata_21 : L'autore della strage in #Texas era stato preso in giro per anni per via delle sue difficoltà linguistiche. Io terr… -