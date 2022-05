Tastiere meccaniche MX | novità da Logitech

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Prova le prestazioni con le primeMX diprogettate per la creazione e la produttività Nelle ultime ore,, leader nel settore industriale delle periferiche per PC a livello mondiale, ha ampliato la sua serie Master con due nuoveMX. L’azienda(clicca qui per maggiori informazioni), ha presentato la nuova MX Mechanical full-size e la MX Mechanical Mini minimalista. Inoltre, ha presentato il nuovo mouse MX Master 3S. Serie Master La serie Master dioffre ai creatori digitali avanzati strumenti di produttività all’avanguardia, con digitazione meccanica ad alte prestazioni e tracciamento di precisione. C’è una comunità in crescita di sviluppatori di software che si sono ...

Advertising

Tyeldi : sto passando le giornate a cercare tastiere meccaniche customizzabili perché le amo e ne voglio troppo una -

Telefonino.net

Secondo quanto dichiarato da Logitech sono infatti molti gli sviluppatori e i professionisti che si sono affezionati allevideogiocando e vorrebbero ritrovare lo stesso feedback ...Secondo Logitech questa tastiera è l'ideale per molti programmatori, che si trovano a loro agio con le; non siamo molto convinti che sia così, considerando che addirittura molti ... Le migliori tastiere meccaniche Dimenticatevi tutto quello che ci ha fatto dire che la MX Keys è la miglior tastiera per chi scrive molto. Non è così, rimaniamo dell’idea che MX Keys, in versione classica, rimane la miglior tastiera ...“Logitech presenta i nuovi arrivati della serie Master, due tastiere con digitazione meccanica ed un mouse ultrasilenzioso, dedicato al settore professionale e compatibili con il software Logi Options ...