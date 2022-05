Stellantis patteggia multa di 280 mln per frodi su emissioni FIAT (Di mercoledì 25 maggio 2022) Stellantis ha accettato di dichiararsi colpevole e di pagare circa 300 milioni di dollari di multa (280 milioni di euro con il cambio attuale) per risolvere un’indagine pluriennale per le frodi sulle emissioni riguardanti i veicoli con motori diesel. FCA (FIAT Chrysler Automobiles), ora parte di Stellantis, si è dichiarata colpevole di un’accusa legata ai L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 25 maggio 2022)ha accettato di dichiararsi colpevole e di pagare circa 300 milioni di dollari di(280 milioni di euro con il cambio attuale) per risolvere un’indagine pluriennale per lesulleriguardanti i veicoli con motori diesel. FCA (Chrysler Automobiles), ora parte di, si è dichiarata colpevole di un’accusa legata ai L'articolo

