Servizio Civile Universale, insediati i 23 che inizieranno a lavorare al Comune (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Questa mattina si sono insediati i 23 giovani del Servizio Civile Universale che presteranno Servizio per un anno presso il Comune di Benevento. Ad accoglierli sono stati il vicesindaco Francesco De Pierro, l’assessora al Personale, Carmen Coppola, e il dirigente Gennaro Santamaria, mentre il sindaco Clemente Mastella ha rivolto loro un saluto da remoto a causa di un impedimento. “La scelta operata dal Comune di Benevento di aderire al Servizio Civile Universale – ha dichiarato l’assessora Carmen Coppola – è importante perché produrrà vantaggi a favore della comunità sia sul piano del rafforzamento dell’operatività della macchina amministrativa che dal punto di vista ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Questa mattina si sonoi 23 giovani delche presterannoper un anno presso ildi Benevento. Ad accoglierli sono stati il vicesindaco Francesco De Pierro, l’assessora al Personale, Carmen Coppola, e il dirigente Gennaro Santamaria, mentre il sindaco Clemente Mastella ha rivolto loro un saluto da remoto a causa di un impedimento. “La scelta operata daldi Benevento di aderire al– ha dichiarato l’assessora Carmen Coppola – è importante perché produrrà vantaggi a favore della comunità sia sul piano del rafforzamento dell’operatività della macchina amministrativa che dal punto di vista ...

MagazineSC : #ServizioCivile non piace quello 'ambientale': progettazione ferma a 1/3 posti finanziabili - PierMarioPozzi : RT @ModaviOnlus: 'Ed eccoci qui di nuovo a buttare giù quattro pensieri per provare a raccontare quell’incredibile esperienza che è il serv… - Umbria_N_Web : Anci Umbria, al via il Servizio civile universale per 116 volontari - PerugiaToday : Servizio Civile universale: primo giorno di attività per i 166 volontari coinvolti in Anci e altri 34 enti - ma_new_el : 1° giorno di servizio civile andato ? -