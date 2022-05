Primi corridoi per il grano ucraino, ma per la Fao il peggio deve ancora arrivare (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’emergenza sulle forniture di grano sta superando la guerra per il gas nel conflitto tra Russia e Ucraina. Le riserve di cereali che Mosca tiene bloccate nei porti del mar Nero diventano ogni giorno di più una minaccia per l’esplosione di una crisi alimentare mondiale. La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, a Davos ha spiegato: «Stiamo assistendo a come la Russia ha trasformato in armi le sue forniture energetiche. Sfortunatamente, stiamo vedendo lo stesso modello emergere nella sicurezza alimentare. L’Ucraina è una dei Paesi più fertili del mondo. Ora, quei campi sono stati bruciati. E l’artiglieria sta bombardando i depositi deliberatamente». Ma «quello che avete visto finora è niente rispetto a ciò che vedrete se non si sblocca la situazione», avverte in un’intervista a Repubblica Pierre Vauthier, l’esperto in “disaster risk management” che la ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’emergenza sulle forniture dista superando la guerra per il gas nel conflitto tra Russia e Ucraina. Le riserve di cereali che Mosca tiene bloccate nei porti del mar Nero diventano ogni giorno di più una minaccia per l’esplosione di una crisi alimentare mondiale. La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, a Davos ha spiegato: «Stiamo assistendo a come la Russia ha trasformato in armi le sue forniture energetiche. Sfortunatamente, stiamo vedendo lo stesso modello emergere nella sicurezza alimentare. L’Ucraina è una dei Paesi più fertili del mondo. Ora, quei campi sono stati bruciati. E l’artiglieria sta bombardando i depositi deliberatamente». Ma «quello che avete visto finora è niente rispetto a ciò che vedrete se non si sblocca la situazione», avverte in un’intervista a Repubblica Pierre Vauthier, l’esperto in “disaster risk management” che la ...

