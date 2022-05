Pnrr: Giovannini, 'l'Europa ci sprona non ci bacchetta' (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag- (Adnkronos) - Sulla realizzazione del Pnrr "Bruxelles non ci ha bacchettato, le raccomandazioni sono in linea con le previsioni del Def". Lo afferma il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini in una intervista a la Stampa. "È chiaro che il Pnrr non è ancora realizzato integralmente. È stato progettato, abbiamo avviato la sua attuazione. Le riforme sono per l'appunto un divenire quotidiano, come quella sul Codice degli appalti, e non è un caso proprio in queste ore la Camera abbia votato la legge delega. Un anno fa - spiega - c'erano delle posizioni estreme su questo dossier, c'era chi voleva cancellare il Codice e chi non lo voleva toccare, adesso abbiamo trovato una sintesi importante che ingloba l'esperienza di questo primo anno di legislazione per il ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag- (Adnkronos) - Sulla realizzazione del"Bruxelles non ci hato, le raccomandazioni sono in linea con le previsioni del Def". Lo afferma il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Enricoin una intervista a la Stampa. "È chiaro che ilnon è ancora realizzato integralmente. È stato progettato, abbiamo avviato la sua attuazione. Le riforme sono per l'appunto un divenire quotidiano, come quella sul Codice degli appalti, e non è un caso proprio in queste ore la Camera abbia votato la legge delega. Un anno fa - spiega - c'erano delle posizioni estreme su questo dossier, c'era chi voleva cancellare il Codice e chi non lo voleva toccare, adesso abbiamo trovato una sintesi importante che ingloba l'esperienza di questo primo anno di legislazione per il ...

