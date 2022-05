Advertising

fisco24_info : Petrolio: chiude in rialzo a New York a 110,33 dollari: Quotazioni salgono dello 0,51% - ansa_economia : Petrolio: chiude invariato a New York a 110,29 dollari. Le quotazioni salgono dello 0,01% #ANSA - fisco24_info : Petrolio: chiude invariato a New York a 110,29 dollari: Le quotazioni salgono dello 0,01% - super_caz : @emmevilla Visto che ti piace studiare, ti consiglio di studiare il cambio dollaro rublo, che risente del valore de… - Vigiano_tina : @JoeBiden bravo rinforza i contatti con la Cina! Se la Cina usa pannelli solari invece di carbone e petrolio diminu… -

Agenzia ANSA

Ilin rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,51% a 110,33 dollari al barile. . 25 maggio 2022Tra le valute, giornata in calo per l' euro :a 1,0677 sul dollaro. La moneta europea perde ... Sul fronte delle commodities torna a salire il prezzo del. Il greggio Wti del Texas passa ... Petrolio: chiude in rialzo a New York a 110,33 dollari - Economia Il petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,51% a 110,33 dollari al barile. (ANSA). (ANSA) ...(ANSA) - MILANO, 24 MAG - La Borsa di Milano (-1,08%) chiude in calo, in linea con gli altri listini ... Il rialzo del prezzo del petrolio pesa sulle utility con A2a che cede il 2,4%, Hera (-2,1%) e ...