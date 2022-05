Pensioni, Sbarra, “non accettiamo supinamente scalone, no a 67 anni” (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – “Non accetteremo supinamente lo scalone di 5 anni che si produrrà dal 1 gennaio 2023 quando l’eta del pensionamento tornerà a 67 anni. E nessuno pensi di trincerarsi dietro il tema dei costi economici. La partita va fatta a carte scoperte : in 10 anni la riforma Fornero ha realizzato risparmo per 11 mld e Quota 100 , finanziata con 18 mld, ne ha risparmiati solo 11. Ora è tempo di reinvestire sulle Pensioni parte di questi importanti risparmi per determinare un sistema Pensioni equo e sostenibile”. Ad affermarlo dal palco del XIX Congresso Cisl è il leader Luigi Sbarra traccia la linea del sindacato. Il governo, sottolinea ancora Sbarra, “conduca in porto una riforma del sistema previdenziale che dia alle ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – “Non accetteremolodi 5che si produrrà dal 1 gennaio 2023 quando l’eta del pensionamento tornerà a 67. E nessuno pensi di trincerarsi dietro il tema dei costi economici. La partita va fatta a carte scoperte : in 10la riforma Fornero ha realizzato risparmo per 11 mld e Quota 100 , finanziata con 18 mld, ne ha risparmiati solo 11. Ora è tempo di reinvestire sulleparte di questi importanti risparmi per determinare un sistemaequo e sostenibile”. Ad affermarlo dal palco del XIX Congresso Cisl è il leader Luigitraccia la linea del sindacato. Il governo, sottolinea ancora, “conduca in porto una riforma del sistema previdenziale che dia alle ...

