Nuovo autovelox | oltre 900 multe in soli tre mesi

Advertising

StampaSavona : Albenga, di nuovo in funzione l’autovelox sulla strada Lusignano-Villanova - SanremoNews : Sanremo: ecco l'installazione del nuovo e tanto discusso autovelox fisso sull'Aurelia Bis in Valle Armea -

LA NAZIONE

La metà delle multe elevata nei primi trenta giorni di vita dell'apparecchio. E non si placano le ...In occasione dell'ultimo consiglio Comunale di Marcaria, nel piano biennale degli acquisti è spuntata la voce "installazionePilastro", presumiamo in direzione Mantova, dato che in ... Autovelox installato a Pian di Follo In tre mesi le sanzioni sono già 900 Un nuovo sistema di telecamere installate in una città tedesca vuole identificare chi sono gli automobilisti che usano lo smartphone.Lego Ferrari Daytona SP3 è il nuovo set di 3778 mattoncini colorati in scala 1:8 in vendita negli store dal 1 giugno a € 399,99 ...