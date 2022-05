Moon Lake | il ritorno di Joe R Lansdale

Advertising

BonvicinoMatteo : RT @Einaudieditore: Il grande @joelansdale, in libreria con il nuovo MOON LAKE e con il tascabile de L’ANNO DELL’URAGANO, arriva in Italia!… - scrittorincitta : RT @ComunediCuneo: @scrittorincitta propone un incontro dal vivo con Joe R. Lansdale, a Cuneo per presentare Moon Lake (Einaudi). Lunedì 2… - stf_fer : RT @MarioSchiani: Un puzzle, un mistero, una favola: è il romanzo “Moon Lake” di @joelansdale. Lo scrittore texano lo presenta oggi al @Sal… - Budulacci70 : RT @MarioSchiani: Un puzzle, un mistero, una favola: è il romanzo “Moon Lake” di @joelansdale. Lo scrittore texano lo presenta oggi al @Sal… - joelansdale : RT @MarioSchiani: Un puzzle, un mistero, una favola: è il romanzo “Moon Lake” di @joelansdale. Lo scrittore texano lo presenta oggi al @Sal… -

(Einaudi Editore, traduzione di Luca Briasco, pagg 350, euro 18,50) non fa eccezione. Danny, un ragazzino alle soglie dell'adolescenza, attraversa un ponte sula bordo di una ...Mercoledì 25 maggio alla Feltrinelli Piazza Piemonte a Milano è in programma l' incontro con lo scrittore statunitense Joe R. Lansdale , in occasione dell'uscita del suo ultimo lavoro(Einaudi Stile Libero).è un romanzo sulla scoperta del male e la fine di ogni illusione. Una saga in cinque atti che narra la storia di Daniel Russel, eroe quattordicenne che nel ...Danny, un ragazzino alle soglie dell’adolescenza, attraversa un ponte sul Moon Lake a bordo di una macchina guidata dal padre che, inspiegabilmente, si lancia dal parapetto.Scrittorincittà propone un incontro dal vivo con Joe Lan­sdale, a Cuneo, per presentare “Moon Lake” (Einaudi). L’appuntamento è per lunedì 23 maggio, alle 18, nella sala polivalente in largo Barale 1 ...