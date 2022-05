Miriana Trevisan aggredita in un parco: “Minacciata con delle bottiglie” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Brutta disavventura per Miriana Trevisan. L’ex velina di “Striscia La Notizia” ed ex concorrente del “Grande Fratello Vip” ha raccontato Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di mercoledì 25 maggio 2022) Brutta disavventura per. L’ex velina di “Striscia La Notizia” ed ex concorrente del “Grande Fratello Vip” ha raccontato Perizona Magazine.

Advertising

fanpage : Miriana Trevisan è stata aggredita in un parco a Roma - Cecilia64808974 : RT @Perizona_it: Miriana Trevisan aggredita in un parco: “Minacciata con delle bottiglie” - Chiara200212 : RT @Perizona_it: Miriana Trevisan aggredita in un parco: “Minacciata con delle bottiglie” - Perizona_it : Miriana Trevisan aggredita in un parco: “Minacciata con delle bottiglie” - Batwayne82Queen : RT @dea_channel: la divina Miriana Trevisan emerge dalle acque ????????????? -