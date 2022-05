Milan | operazione al ginocchio per Ibrahimovic

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Il centravanti svedesedelZlatansi è sottoposto ad un intervento chirurgico in artroscopia per la ricostruzione del legamento crociato sinistro. Per questo sembra improbabile un suo imminente ritiro, anche se il recupero non sarà semplice. Questo intervento si è reso necessario, in quanto nella stagione appena conclusa sono stati diversi gli infortuni del numero 11 rossonero. Nonostante le diverse assenze, lo svedese è stato fondamentale per la conquista dello Scudetto, anche se non sul terreno di gioco. Infatti è stato un grande motivatore per il gruppo rossonero, composto da diversi giovani non abituati a certi palcoscenici., il comunicato ufficiale suAttraverso un comunicato ufficiale apparso sul sito, ilha annunciato l’esito ...