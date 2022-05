Milan, festa scudetto a luci… rossonere: tifoso completamente nudo in Piazza Duomo | VIDEO (Di mercoledì 25 maggio 2022) E’ stata una stagione entusiasmante in Serie A, il campionato si è concluso con verdetti anche a sorpresa: il Milan si è laureato campione d’Italia mentre la Salernitana ha raggiunto la salvezza. I rossoneri hanno festeggiato dopo il successo in trasferta contro il Sassuolo, la squadra di Davide Nicola ha confermato la categoria nonostante la sconfitta casalinga contro l’Udinese. I tifosi si sono scatenati e alcuni episodi non sono passati inosservati. Sul web sono circolati tanti VIDEO, alcuni anche… a luci rosse. Il primo è stato quello di Priscilla Salerno che si è spogliata per la salvezza della Salernitana. Poi è diventato virale un VIDEO durante i festeggiamenti del Milan in Piazza Duomo, un tifoso rossonero ha pensato bene di rimanere ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 25 maggio 2022) E’ stata una stagione entusiasmante in Serie A, il campionato si è concluso con verdetti anche a sorpresa: ilsi è laureato campione d’Italia mentre la Salernitana ha raggiunto la salvezza. I rossoneri hanno festeggiato dopo il successo in trasferta contro il Sassuolo, la squadra di Davide Nicola ha confermato la categoria nonostante la sconfitta casalinga contro l’Udinese. I tifosi si sono scatenati e alcuni episodi non sono passati inosservati. Sul web sono circolati tanti, alcuni anche… a luci rosse. Il primo è stato quello di Priscilla Salerno che si è spogliata per la salvezza della Salernitana. Poi è diventato virale undurante i festeggiamenti delin, unrossonero ha pensato bene di rimanere ...

