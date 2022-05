Mattarella “Messaggio Berlinguer sempre attuale per nostra Repubblica” (Di mercoledì 25 maggio 2022) SASSARI (ITALPRESS) – “L'attenzione morale di Enrico Berlinguer e il suo profondo rispetto per la Costituzione e le sue regole sono due aspetti inscindibili che rappresentano un Messaggio sempre attuale per la nostra Repubblica”. Con queste parole il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto omaggiare all'Università di Sassari la figura di Enrico Berlinguer in occasione delle celebrazioni per il centenario dalla nascita. Il Capo dello Stato ha parlato in un breve intervento non programmato per omaggiare la figura dello storico politico sassarese davanti ai figli e alle autorità presenti. Mattarella è stato accolto poco dopo le 11 dal governatore Christian Solinas, dal presidente del Consiglio regionale ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) SASSARI (ITALPRESS) – “L'attenzione morale di Enricoe il suo profondo rispetto per la Costituzione e le sue regole sono due aspetti inscindibili che rappresentano unper la”. Con queste parole il presidente dellaSergioha voluto omaggiare all'Università di Sassari la figura di Enricoin occasione delle celebrazioni per il centenario dalla nascita. Il Capo dello Stato ha parlato in un breve intervento non programmato per omaggiare la figura dello storico politico sassarese davanti ai figli e alle autorità presenti.è stato accolto poco dopo le 11 dal governatore Christian Solinas, dal presidente del Consiglio regionale ...

