Lazio, Sarri aspetta Carnesecchi: conferma Reina come secondo (Di mercoledì 25 maggio 2022) La Lazio ha da risolvere il rebus portiere dopo l’addio di Strakosha: Sarri aspetta Carnesecchi, Reina confermato come secondo In casa Lazio, oltre alla situazione Milinkovic Savic, continua a tenere banco il rebus portiere. Tanti i nomi usciti nelle ultime settimane, ma Sarri sembra deciso a voler puntare sul giovane Carnesecchi. La Lazio offre 10, ma l’Atalanta ne vorrebbe 15 per l’estremo difensore che bene ha fatto con la Cremonese. Per quanto riguarda il vice è confermato Reina, vista la qualificazione in Europa è scattato anche il rinnovo automatico dello spagnolo. Lo riporta il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Laha da risolvere il rebus portiere dopo l’addio di Strakosha:toIn casa, oltre alla situazione Milinkovic Savic, continua a tenere banco il rebus portiere. Tanti i nomi usciti nelle ultime settimane, masembra deciso a voler puntare sul giovane. Laoffre 10, ma l’Atalanta ne vorrebbe 15 per l’estremo difensore che bene ha fatto con la Cremonese. Per quanto riguarda il vice èto, vista la qualificazione in Europa è scattato anche il rinnovo automatico dello spagnolo. Lo riporta il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

AlfredoPedulla : #Lazio: #Patric ?, #Romagnoli ??, altri contatti per #Carnesecchi oggi prima scelta per la porta. E il contratto di… - AlfredoPedulla : #Mertens, contatto con #Sarri. Ma precedenza e priorità alla trattativa rinnovo con il #Napoli (presto incontro). S… - AlfredoPedulla : #Lazio: #MarcosAntonio e #Romagnoli vicini. Contatti per #Caputo e #Vecino, nessuna conferma per ora sullo scambio… - ForzaLazio__ : ANALIZZIAMO LA LAZIO SENZA INFLUENZE UMORALI ESTERNE? Video?? - GabrieleCats : Non avendo a disposizione una rosa ideale per il suo calcio, Sarri ha costruito una Lazio con dei compromessi che,… -