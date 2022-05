La nuova regola dell’App Store per eliminare più facilmente account e dati arriverà il 30 giugno (Di mercoledì 25 maggio 2022) Durante il suo evento WWDC 2021, il colosso informatico Apple aveva introdotto varie modifiche alle politiche per l’App Store. Ora, con l’evento WWDC 2022 – pronto per il 6 giugno – Apple ricorda agli sviluppatori che è pronta per attivare alcuni aggiornamenti alle sue politiche che erano state in precedenza ritardate. Due modifiche, per eliminare account e dati semplicemente, alle regole dell’App Store che Apple sta confermando saranno disponibili dal 30 giugno. Saranno disponibili, però, solo sussistendo due requisiti, ovvero che le app che offrono servizi di gruppo online a pagamento utilizzino il sistema di pagamento in-app di Apple e offrano eliminazioni semplici dell’account (compresi i dati personali archiviati) ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Durante il suo evento WWDC 2021, il colosso informatico Apple aveva introdotto varie modifiche alle politiche per l’App. Ora, con l’evento WWDC 2022 – pronto per il 6– Apple ricorda agli sviluppatori che è pronta per attivare alcuni aggiornamenti alle sue politiche che erano state in precedenza ritardate. Due modifiche, persemplicemente, alle regoleche Apple sta confermando saranno disponibili dal 30. Saranno disponibili, però, solo sussistendo due requisiti, ovvero che le app che offrono servizi di gruppo online a pagamento utilizzino il sistema di pagamento in-app di Apple e offrano eliminazioni semplici dell’(compresi ipersonali archiviati) ...

