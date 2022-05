Guerra digitale: Anonymous sfida gli hacker filorussi di KillNet (Di mercoledì 25 maggio 2022) La Guerra digitale ormai sta avanzando tra le fitte maglie del World Wide Web. Anonymous sfida apertamente il gruppo di hacker KillNet Sono ormai sulla bocca di tutto il Mondo le attività crimimali di KillNet, che hanno avviato una vera a propria Guerra digitale. Come ormai noto, il conflitto russo-ucraino si sta svolgendo anche nel campo informatico, con gruppi schierati dall’una e dall’altra parte. Ci siamo già focalizzati sull’argomento, monitorando le più recenti attività del gruppo filorusso. Sono ben noti gli attacchi verso diversi Paesi UE e diversi punti di interesse italiani. Il gruppo dichiara da tempo che gli attacchi DDoS (Distribuited Denial of Service) sferrati fino ad ora sono solo un assaggio di ciò che potrebbero e ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 25 maggio 2022) Laormai sta avanzando tra le fitte maglie del World Wide Web.apertamente il gruppo diSono ormai sulla bocca di tutto il Mondo le attività crimimali di, che hanno avviato una vera a propria. Come ormai noto, il conflitto russo-ucraino si sta svolgendo anche nel campo informatico, con gruppi schierati dall’una e dall’altra parte. Ci siamo già focalizzati sull’argomento, monitorando le più recenti attività del gruppo filorusso. Sono ben noti gli attacchi verso diversi Paesi UE e diversi punti di interesse italiani. Il gruppo dichiara da tempo che gli attacchi DDoS (Distribuited Denial of Service) sferrati fino ad ora sono solo un assaggio di ciò che potrebbero e ...

