Dino Giarrusso | Lascio i 5 Stelle | fondo un nuovo movimento con gli scontenti

Advertising

LucianoRomeo9 : @Mov5Stelle @MicheleGubitosa Coffee Break: Dino Giarrusso ha appena dichiarato che uscirà dal fùm5s. ???? - LucianoRomeo9 : @Mov5Stelle Coffee Break: Dino Giarrusso ha appena dichiarato che uscirà dal fùm5s. ???? - AnnaLeonardi1 : Dino Giarrusso, ex iena, candidato ovunque dai grillini fin quando non lo hanno fatto eleggere europarlamentare, LA… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Dino Giarrusso lascia il Movimento 5 Stelle: 'Fondero' un partito con i fuoriusciti grillini' - walterlana6 : RT @repubblica: Dino Giarrusso lascia il Movimento 5 Stelle: 'Fondero' un partito con i fuoriusciti grillini' -

Un altro pezzo del Movimento è crollato. L'ex Ienaha infatti annunciato l'intenzione di lasciare il partito di Giuseppe Conte e fondare una corrente alternativa con i fuoriusciti grillini. Intervenendo alla trasmissione Coffee Break su ...'Annuncio che lascerò il '. Così l'eurodeputato a Coffebreak su L7. 'Già so la delusione di tantissime persone che mi scrivono e mi chiedono di non mollare e so che farò la gioia di tanti che nel ...(Adnkronos) - L'europarlamentare Dino Giarrusso, noto per il suo passato da 'Iena', lascia il M5S e lavora a un suo movimento politico. Lo annuncia in tv, ospite della trasmissione 'Coffee Break' su ...Queste le parole dell'eurodeputato Dino Giarrusso a Coffebreak su La7. "Già so la delusione di tantissime persone che mi scrivono e mi chiedono di non mollare e so che farò la gioia di tanti che nel ...