Bonifiche Rizzo | “I commissari parlano di un aumento degli interventi e di cassintegrati che rifiutano il lavoro Dichiarazioni non veritiere”

Leggi su tarantinitime

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Inesatte, ma diciamo pure per niente corrispondenti al vero, ledeistraordinari di Ilva in Amministrazione Straordinaria, in audizione dinanzi alle Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera; iinfattidiaumentate e di lavoratori che si tirano indietro di fronte al.Intanto, nonostante le nostre molteplici richieste di incrementare la portatamirati a bonificare diverse aree di Taranto, nessuna risposta e nessuna novità si registra in merito. Per cui non è assolutamente vero quello che idicono. Inoltre, riferiscono di una percentuale di lavoratori (parliamo deiex Ilva in As) che si aggira ...