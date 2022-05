Blanco palpeggiato, la ragazza se n’è vantata con gli amici. Ruggeri: toccavano anche me, non era una tragedia (Di mercoledì 25 maggio 2022) La palpatina della fan al cantautore Blanco durante il concerto di Milano era una molestia? Lucia Dalgri, la giovane che ha filmato, e postato su TikTok, il video nel quale il cantante Blanco viene toccato nelle parti intime da una fan, dice di no. La giovane ha raccontato oggi a ‘Un Giorno da Pecora’, su Rai Radio1, com’è andata questa vicenda che sta facendo molto discutere. La ragazza della palpatina aveva circa 17 anni e se n’è vantata: “Gliel’ho toccato a Blanco” “Siamo arrivati al concerto già dalla mattina presto, per stare più vicini possibili al palco. Durante il live ho ripreso Blanco, perché non capita tutti i giorni di averlo così vicino”. La ragazza racconta cosa è successo dopo: “Ad un certo punto Blanco ha preso per mano il mio ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 25 maggio 2022) La palpatina della fan al cantautoredurante il concerto di Milano era una molestia? Lucia Dalgri, la giovane che ha filmato, e postato su TikTok, il video nel quale il cantanteviene toccato nelle parti intime da una fan, dice di no. La giovane ha raccontato oggi a ‘Un Giorno da Pecora’, su Rai Radio1, com’è andata questa vicenda che sta facendo molto discutere. Ladella palpatina aveva circa 17 anni e se n’è: “Gliel’ho toccato a” “Siamo arrivati al concerto già dalla mattina presto, per stare più vicini possibili al palco. Durante il live ho ripreso, perché non capita tutti i giorni di averlo così vicino”. Laracconta cosa è successo dopo: “Ad un certo puntoha preso per mano il mio ...

Advertising

SecolodItalia1 : Blanco palpeggiato, la ragazza se n’è vantata con gli amici. Ruggeri: toccavano anche me, non era una tragedia… - Cicodecuba1 : Blanco palpeggiato in concerto e la molestia che non ha genere - GVNVNCR : RT @HoaraBorselli: Blanco palpeggiato da una fan durante il concerto di Radio Italia Live: “È una molestia”Gridano!! Se non lo è per il dir… - PanzaMancio : RT @ilgiornale: Il vincitore di #Sanremo toccato da una fan nelle parti intime. Se #Blanco fosse stato Blanca, le #femministe avrebbero fat… - Giovann74392223 : RT @HoaraBorselli: Blanco palpeggiato da una fan durante il concerto di Radio Italia Live: “È una molestia”Gridano!! Se non lo è per il dir… -