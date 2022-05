Billie Eilish ha la sindrome di Tourette | lo sfogo | “Il tic non è uno scherzo”

(Di mercoledì 25 maggio 2022)ha ladi. La popstar losangelina lo ha rivelato senza peli sulla lingua durante un’intervista rilasciata a David Letterman per la serie Netflix My Next Guest Needs No Introduction. Che cos’è ladiLadiè un disturbo neurologico che si manifesta generalmente nell’infanzia e può scomparire negli anni dell’adolescenza. Il disturbo consiste in una serie di tic fisici e vocali, per questo si dice che lainteressa il cervello e dunque il comportamento. Chi soffre delladimanifesta tic incostanti e spesso accusa conseguenze sull’autostima. I tic della testa e di altre parti del corpo, associati talvolta a ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Billie Eilish: “Ho la sindrome di Tourette, mi da fastidio quando la gente ride dei miei tic. Pensano sia uno scherzo, ma… - FQMagazineit : Billie Eilish: “Ho la sindrome di Tourette, mi da fastidio quando la gente ride dei miei tic. Pensano sia uno scher… - CatelliRossella : Billie Eilish spiega i suoi tic, 'Ho la sindrome di Tourette' - Musica - ANSA - DrApocalypse : Kelly Clarkson canta Happier Than Ever di Billie Eilish, audio e nuovo ep di cover - solospettacolo : Billie Eilish spiega i suoi tic, 'Ho la sindrome di Tourette' -

, popstar planetaria, intervistata da David Letterman su Netflix, ha affrontato tanti temi, come quello della Sindrome di Tourette di cui è affetta. E tutti si sono concentrati su questo (...In una nuova intervista,ha affrontato un tema molto delicato e personale. La cantautrice 20enne ha parlato di come convive con la Sindrome di Tourette , una patologia che le è stata diagnosticata all'età di 11 ...La cantante Billie Eilish ha la sindrome di Tourette e ha affermato che vivere con questa condizione è una cosa “davvero estenuante”.Questi movimenti non li noti se stiamo semplicemente conversando, ma per me sono molto estenuanti”. A dirlo è Billie Eilish che, in un’accorata intervista con David Letterman per il suo nuovo show “My ...