Autostrada | due incidenti in 10 minuti | uno mortale La vittima è un 41enne

Brescia. Due incidenti lungo l'Autostrada A4, mercoledì mattina, di cui uno mortale, avvenuti a dieci minuti di stanza l'uno dall'altro. Il più grave, avvenuto alle 10.45, del mattino, lungo la tratta Brescia Centro – Brescia Ovest ha visto perdere la vita di un uomo di 41 anni, le cui generalità non ancora note, che, al momento dello scontro, si trovava al volante della sua auto. Coinvolte una macchina e un mezzo pesante: fatale lo scontro, tanto che il conducente è morto sul colpo. Sul posto sono intervenute un'automedica, un'ambulanza e la Polizia Stradale. Il secondo invece, avvenuto alle 10.55 circa, ha visto sempre coinvolti un camion e una macchina: le due persone coinvolte, un uomo e una donna, sono stati immediatamente soccorsi sul posto ma non hanno avuto bisogno di essere portati in ospedale per ...

