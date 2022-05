X Factor 2022, Dargen D’Amico giudice, a giugno al via le audizioni (Di martedì 24 maggio 2022) Dargen D’Amico è uno dei nuovi giudici di X Factor 2022, dal 4 giugno al via le audizioni da Milano e con di nuovo il pubblico in presenza Dargen D’Amico è uno dei nuovi giudici di X Factor 2022. È considerato uno dei rappresentanti più eclettici e poetici della scena cantautorale italiana contemporanea nelle sue molteplici vesti di rapper, cantautore e produttore musicale. Nel suo percorso si contano dieci album, tra cui due episodi che hanno cambiato la storia dell’hip-hop italiano, Musica senza musicisti (del 2006) e Di vizi di forma virtù (2008). Ha spostato i confini di genere fondendo, per la prima volta in Italia, il rap con la musica colta italiana: uno stile unico caratterizzato dalla destrutturazione del ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 24 maggio 2022)è uno dei nuovi giudici di X, dal 4al via leda Milano e con di nuovo il pubblico in presenzaè uno dei nuovi giudici di X. È considerato uno dei rappresentanti più eclettici e poetici della scena cantautorale italiana contemporanea nelle sue molteplici vesti di rapper, cantautore e produttore musicale. Nel suo percorso si contano dieci album, tra cui due episodi che hanno cambiato la storia dell’hip-hop italiano, Musica senza musicisti (del 2006) e Di vizi di forma virtù (2008). Ha spostato i confini di genere fondendo, per la prima volta in Italia, il rap con la musica colta italiana: uno stile unico caratterizzato dalla destrutturazione del ...

