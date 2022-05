Vaiolo scimmie: salgono a 5 i casi in Italia (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag. (Adnkronos Salute) - Sono saliti a 5 i casi di Vaiolo delle scimmie in Italia. Un quinto caso, con caratteristiche cliniche e di trasmissione simili ai precedenti, è stato notificato oggi dall'Istituto Spallanzani di Roma. Leggi su iltempo (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag. (Adnkronos Salute) - Sono saliti a 5 ididellein. Un quinto caso, con caratteristiche cliniche e di trasmissione simili ai precedenti, è stato notificato oggi dall'Istituto Spallanzani di Roma.

Advertising

Agenzia_Ansa : È arrivata la prima sequenza del genoma del virus del vaiolo delle scimmie. È stata ottenuta da un gruppo di ricerc… - RobertoBurioni : Ecco la mia lezione sul vaiolo delle scimmie andata in onda a @chetempochefa con @fabfazio su @Rai3… - Agenzia_Ansa : Primo caso di vaiolo delle scimmie in Toscana, il quarto in Italia: all'ospedale San Donato di Arezzo ricoverato un… - Emanuele676 : @echecazzo74 @GiovaQuez Il complotto del vaiolo delle scimmie, che non tiene sotto scacco nessuno nemmeno dove è endemico. - PerstepeRavenLo : RT @AxlGuidato: L'informatore cinese Miles Guo: 'Il vaiolo delle scimmie è solo una scusa! È il disastro del vaccino Covid causato dai vacc… -