Vaiolo delle scimmie | Vaia | ' Nessun allarme | ma usiamo cautela'

È il quarto caso in Italia e il primo in Toscana. Un uomo di 32 anni di Arezzo, rientrato il 15 maggio da una vacanza alle isole Canarie, è risultato positivo alscimmie ed è ricoverato presso il reparto di malattie infettive dell'ospedale San Donato. Con quello di Arezzo i casi in Italia diventano quattro e altre 15 persone sono in osservazione. ...Intervista all'ex direttore dell'Unità Malattie Infettive Aoup, Francesco Menichetti: 'Attenzione ai rapporti stretti o intimi ...Cè un vaccino contro il vaiolo delle scimmie Quanti sono Come funzionano Il tema della profilassi inizia ad emergere dopo l'insorgenza di diversi casi in giro per l'Europa e ...Il paziente risultato positivo al vaiolo delle scimmie "sta bene. Per fortuna il virus si trasmette con una modalità di contatto molto stretto, non è facilmente contagioso". A parlare ad Arezzonotizie ...