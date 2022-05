Tragedia asilo | dimessi i due gemellini ricoverati al San Salvatore

(Di martedì 24 maggio 2022) L'Aquila - Sono statioggi intorno alle 15 dal reparto di pediatria dell'ospedale dell'Aquila i duerimasti coinvolti, insieme ad altri quattro bambini, nell'incidente alla scuola materna 'Primo maggio', avvenuto il 18 maggio scorso, in cui è morto Tommaso di 4 anni. Lo ha reso noto la Asl dell'Aquila. "I due piccoli degenti, che erano statiper delle contusioni - si legge in una nota - continueranno ad essere seguiti dai medici dell'ambulatorio pediatrico dell'ospedale dell'Aquila per la cura e il monitoraggio delle ferite riportate". La Asl dell'Aquila ha poi ricordato che subito dopo l'incidente l'ospedale Sansi era mobilitato con 118, pronto soccorso pediatrico e specialisti delle diverse branche, molti dei quali, pur essendo fuori servizio, erano rientrati nei reparti per ...

L'AQUILA - Dopo una pausa scattata mercoledì scorso, per il lutto e il silenzio per la tragedia dell'asilo di Pile, e per la morte, a soli 4 anni, di Tommaso d'Agostino, riparte a spron battuto la campagna elettorale per le elezioni comunali dell'Aquila. In attesa dei big a sostengono ...