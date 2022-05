Spezia-Lazio | svelato l’audio tra arbitro e Var sul gol in fuorigioco di Acerbi!

(Di martedì 24 maggio 2022) Nel corso della conferenza stampa dell’AIA a Coverciano è stato reso nototra l’Luca Pairetto, il Var Nasca e gli assistenti (Perrotti e Affatato) e l’Avar (Valeriani) più il tecnico sul gol inconvalidato ad Acerbi. “Guarda Nikolaou e Acerbi eh, occhio occhio occhio. Lì è buono“. Iniziache riporta le comunicazioni-sala Var. “Occhio eh, non vedo”. “Guarda Acerbi“. “Torna tutto indietro: questo è buono, ma là dobbiamo mettere la linea, aspetta. Dammi il recupero”. In seguito, si sente un ‘ok’ ma è tra i componenti del Var e non un via libera all’Pairetto. Luca PairettoPairetto, però, ha fatto ripartire il gioco e il Var ha commentato così: “La linea del 43, guarda quella. Oh, ...

